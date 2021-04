AstraZeneca al posto di Moderna: fuga dal polo vaccinale genovese di San Benigno (Di giovedì 15 aprile 2021) L’allarme del maxi-centro genovese: “Disdette pari al 65%, ma noi non abbiamo fatto altro che applicare le ordinanze del governo” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 15 aprile 2021) L’allarme del maxi-centro: “Disdette pari al 65%, ma noi non abbiamo fatto altro che applicare le ordinanze del governo”

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca posto Uno studio dice che il Covid provoca la trombosi in misura molto maggiore di qualunque vaccino ... sto spesso ricevendo obiezioni circa il fatto che i vaccini basati su adenovirus - AstraZeneca in ... ma questo rischio sarebbe in realtà paragonabile al rischio clinico posto dal Covid - 19 per la ...

Innovazione: Apple ancora regina, ma Tesla accelera Tra i giganti farmaceutici produttori di vaccini anti - Covid, J&J è al ventesimo posto, Moderna al 42esimo e AstraZeneca al 49esimo. Il Paese più rappresentato nella classifica sono gli Stati Uniti ,...

Coronavirus Italia e Toscana, oggi il verdetto sui "colori" / LIVE Ieri sono stati 1.206 i nuovi casi di Coronavirus, età media 46 anni, in Toscana dove si registrano 26 decessi: 14 uomini e 12 donne con un'età media di 83 anni. Gli attualmente positivi sono 26.786, ...

Vaccini, troppa confusione. La colpa è di chi guida il governo L'ultima perla è arrivata ieri da un documento pubblicato sul Corriere della Sera da un gruppo di professoresse che si firmava ...

