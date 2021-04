AstraZeneca | Aifa | “In Italia 11 rare trombosi dopo vaccino”

(Di giovedì 15 aprile 2021): l’fa il punto della situazione nel terzo rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19, che ha dedicato un focus ai rari eventi collaterali segnalatila vaccinazione con Vaxzevria. Su un totale di 62 casi di eventi tromboembolicila somministrazione del prodotto anglo-svedese contro il Covid-19, inseriti in Eudravigilance, insono stati segnalati 7 casi (con due decessi) didei seni venosi intracranici (Csvt) fino al 22 marzo 2021 e 4 casi (con due decessi) didi più vasi sanguigni in sede atipica, sui 24 inseriti nello stesso periodo nella rete di sorveglianza europea. L’approfondimento a livello nazionale di queste segnalazioni è condotto con il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Aifa

...giorno in cui gli Stati Uniti hanno bloccato il siero per problemi simili al vaccino(... il probabile stop invece che si appresta ad uscire dalle raccomandazioni Ema -nei prossimi ...... 'Vaccinare prima gli anziani è corretto perché consente di salvare vite umane e questa è la cosa più importante.' Focus suUn focus particolare disul vaccino, ora ...AstraZeneca, l'Aifa sostiene che in Italia si sono verificati casi molto rari di trombosi dopo la somministrazione delle dosi del vaccino anglo-svedese.PALERMO - I familiari di Cinzia Pennino, la professoressa dell'Istituto Don Bosco di Palermo morta recentemente dopo essere stata vaccinata con ...