Assegno unico | Eurispes | “Ancora meglio se abbinato al quoziente familiare”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – “L’e universale è ormai giunto al traguardo. Nasce così uno strumentodi sostegno economico, corrisposto a tutte le famiglie con figli a carico. Importi precisi e modulazione sono peròda definire, anche se comunque la misura andrà a tutti i figli dal settimo mese di gravidanza al 21esimo anno di età”. È quanto afferma in una nota Giovambattista Palumbo, direttore dell’Osservatoriosulle Politiche fiscali. “L’– prosegue Palumbo – sostituirà quindi, dal primo luglio 2021, gli assegni familiari attuali, le detrazioni per i figli a carico, i bonus bebè e tutti gli altri sostegni economici. Non dovrebbero peraltro esserci contribuenti che, nel passaggio, andranno a perderci, dato che, in fase attuativa, ...