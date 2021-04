Ascolti tv 14 aprile 2021 | Montalbano in replica stende tutti | Chi l’ha visto? batte Canale5

(Di giovedì 15 aprile 2021)tv: la fiction di Rai1 non ha avversari Torna Il commissariosu Rai1 e annienta gli avversari nella gara deglitv delle reti generaliste, anche se in. Ieri sera Salvo amato, Livia mia ha registrato il 19,6% di share media con 4,504 milioni di telespettatori. Lo stesso episodio il 9 marzo 2020 aveva raccolto il 39,04% e 9,3 milioni. Seconda posizione per Chi? su Rai3 con il 12,8% e 2,896 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa il programma di Federica Scirelli aveva portato a casa il 13,8% e 3,1 milioni, con il caso Denise Pipitone. Terza piazza per la serie tv turca Daydreamer sucon il 10% e 2,274 milioni di contatti. Sette giorni l’ammiraglia Mediaset proponeva la fiction Svegliati amore mio con Sabrina ...

Rai1, Il commissario Montalbano: 4.504.000 spettatori (share 19,58%) Rai3, Chi l'ha visto?: 2.896.000 spettatori (share 12,79%) Canale 5, Daydreamer: 2.274.000 spettatori (share ...)