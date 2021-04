AS: il Real Madrid e Modric hanno trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2022 (Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid e Luka Modric avrebbero trovato l’accordo per il prolungamento del contratto del centrocampista croato per un altro anno. Con un contratto in scadenza a giugno di quest’anno, il 35enne avrebbe trovato l’accordo con i Blancos per il rinnovo di un anno del proprio contratto. Nello specifico, il croato avrebbe accettato il taglio all’ingaggio che gli è stato proposto dalla dirigenza. Adesso manca solo l’annuncio ufficiale. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, ile Lukaavrebberoper il prolungamento del contratto del centrocampista croato per un altro anno. Con un contratto in scadenza a giugno di quest’anno, il 35enne avrebbecon i Blancos per ildi un anno del proprio contratto. Nello specifico, il croato avrebbe accettato il taglio all’ingaggio che gli è stato proposto dalla dirigenza. Adesso manca solo l’annuncio ufficiale. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FOXSoccer : PSG vs Manchester City Real Madrid vs Chelsea The #UCL semifinals are SET ?? - DoentesPFutebol : PSG Chelsea Manchester City Real Madrid Na boa? É o ano do Josep Guardiola. - DiMarzio : Brutto gesto a #Liverpool: bus del #RealMadrid colpito nel tragitto verso #Anfield - zazoomblog : Real Madrid rinnovo Modric: trovato l’accordo con Perez - #Madrid #rinnovo #Modric: #trovato - DeportistaenT : @andremarinpuig Real Madrid vs PSG la final. -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Roma si qualifica in semifinale se.../ I numeri dell'Ajax in trasferta e la cabala Negli ottavi, persero all'ultimo contro il Real Madrid (2 - 1, attenzione?) ma andarono al Bernabeu e vinsero 4 - 1; nei quarti fecero 1 - 1 ad Amsterdam contro la Juventus, risultato sulla carta ...

Champions amara: Italia al 5° posto in Europa, Milan e Inter assenze pesanti negli ultimi 10 anni. Vietato illudersi Commenta per primo La Champions quest'anno è tornata a parlare inglese. Due inglesi, una spagnola, una francese in semifinale. City e Chelsea, Real Madrid e Psg. Queste le bandiere della Champions 2021. Italiane? Manco l'ombra. Non portiamo una squadra in semifinale dal 2018 (Roma), non arriviamo in finale dal 2017 (Juventus). E non vinciamo ...

Champions amara: Italia al 5° posto in Europa, Milan e Inter assenze pesanti negli ultimi 10 anni. Vietato illudersi La Champions quest'anno è tornata a parlare inglese. Due inglesi, una spagnola, una francese in semifinale. City e Chelsea, Real Madrid e Psg. Queste ...

Pistocchi: "La Juve ha sottovalutato le scelte collaterali. CR7 eccezionale, ma gioca per se stesso" Intervistato da SuperNews, il giornalista Maurizio Pistocchi fa il punto sulla Serie A: "L’Inter non partiva con i favori del pronostico: sulla carta, a livello di rosa, Juventus e ...

Negli ottavi, persero all'ultimo contro il(2 - 1, attenzione?) ma andarono al Bernabeu e vinsero 4 - 1; nei quarti fecero 1 - 1 ad Amsterdam contro la Juventus, risultato sulla carta ...Commenta per primo La Champions quest'anno è tornata a parlare inglese. Due inglesi, una spagnola, una francese in semifinale. City e Chelsea,e Psg. Queste le bandiere della Champions 2021. Italiane? Manco l'ombra. Non portiamo una squadra in semifinale dal 2018 (Roma), non arriviamo in finale dal 2017 (Juventus). E non vinciamo ...La Champions quest'anno è tornata a parlare inglese. Due inglesi, una spagnola, una francese in semifinale. City e Chelsea, Real Madrid e Psg. Queste ...Intervistato da SuperNews, il giornalista Maurizio Pistocchi fa il punto sulla Serie A: "L’Inter non partiva con i favori del pronostico: sulla carta, a livello di rosa, Juventus e ...