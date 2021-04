Arsenal, Aubameyang ha la malaria: “Contratta col Gabon, tornerò più forte” (Di giovedì 15 aprile 2021) Pierre-Emerick Aubameyang conferma quanto trapelato negli scorsi giorni e sui social ha svelato di aver contratto la malaria nel corso dell’ultimo ritiro con la Nazionale del Gabon, il suo paese d’origine: “Ehi ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate. Purtroppo alcune settimane fa ho contratto la malaria mentre ero in ritiro con la Nazionale in Gabon”. L’attaccante dell’Arsenal, assente contro lo Slavia Praga e in generale da alcuni giorni, ringrazia i medici per le cure: “Ho passato alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento già molto meglio grazie ai grandi medici che hanno scoperto il virus e mi stanno curando. Non mi sentivo me stesso nelle ultime due settimane, ma presto tornerà più forte che mai. Guarderò i miei compagni in questa partita ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Pierre-Emerickconferma quanto trapelato negli scorsi giorni e sui social ha svelato di aver contratto lanel corso dell’ultimo ritiro con la Nazionale del, il suo paese d’origine: “Ehi ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate. Purtroppo alcune settimane fa ho contratto lamentre ero in ritiro con la Nazionale in”. L’attaccante dell’, assente contro lo Slavia Praga e in generale da alcuni giorni, ringrazia i medici per le cure: “Ho passato alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento già molto meglio grazie ai grandi medici che hanno scoperto il virus e mi stanno curando. Non mi sentivo me stesso nelle ultime due settimane, ma presto tornerà piùche mai. Guarderò i miei compagni in questa partita ...

Advertising

DiMarzio : #Arsenal | #Aubameyang: 'Ho contratto la malaria' - sportmediaset : Arsenal, l'annuncio di #Aubameyang: 'Ho contratto la malaria'. #SportMediaset - MCalcioNews : Arsenal, Aubameyang ha contratto la malaria: l'annuncio dell'attaccante - FOTO - apetrazzuolo : ARSENAL - Aubameyang: 'Purtroppo ho contratto la malaria mentre ero in in nazionale in Gabon' - gnomini : RT @DiMarzio: #Arsenal | #Aubameyang: 'Ho contratto la malaria' -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Aubameyang Arsenal, l'annuncio di Aubameyang: 'Ho contratto la malaria' Pierre - Americk Aubemayang non è sceso in campo per il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Slavia Praga e il motivo l'ha spiegato lo stesso attaccante gabonese: 'Sfortunatamente ...

Niente Europa League per Aubameyang: 'Ho contratto la malaria in nazionale, non mi sentivo me stesso' Commenta per primo Niente Europa League per Pierre - Emerick Aubameyang . L'attaccante dell'Arsenal, intervenuto sui suoi canali social, ha mostrato un selfie dal letto d'ospedale, spiegando: 'Ehi ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate. ...

Arsenal, Aubameyang ha la malaria: “Contratta col Gabon, tornerò più forte” Pierre-Emerick Aubameyang conferma quanto trapelato negli scorsi giorni e sui social ha svelato di aver contratto la malaria nel corso dell’ultimo ritiro con la Nazionale del Gabon, il suo paese d’ori ...

Incredibile Aubameyang sui social: “Ho contratto la malaria” Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal, ha rivelato sui social di avere la malaria. Infatti l’attaccante del Gabon ha voluto spiegare il perché della sua esclusione dell’Europa League con ...

Pierre - Americk Aubemayang non è sceso in campo per il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Slavia Praga e il motivo l'ha spiegato lo stesso attaccante gabonese: 'Sfortunatamente ...Commenta per primo Niente Europa League per Pierre - Emerick. L'attaccante dell', intervenuto sui suoi canali social, ha mostrato un selfie dal letto d'ospedale, spiegando: 'Ehi ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate. ...Pierre-Emerick Aubameyang conferma quanto trapelato negli scorsi giorni e sui social ha svelato di aver contratto la malaria nel corso dell’ultimo ritiro con la Nazionale del Gabon, il suo paese d’ori ...Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal, ha rivelato sui social di avere la malaria. Infatti l’attaccante del Gabon ha voluto spiegare il perché della sua esclusione dell’Europa League con ...