Arriva il primo volume di Batman Fortnite | Punto Zero

Il primo volume di Batman/Fortnite: Punto Zero sarà disponibile dal 20 aprile, pubblicato da Panini Comics. I numeri successivi usciranno con cadenza quindicinale Il mondo dei fumetti incontra quello dei videogame. DC Comics ed Epic Games tornano a collaborare con "Batman/Fortnite: Punto Zero", una miniserie in 6 numeri che unisce il Cavaliere Oscuro e gli altri supereroi DC con il…

Ultime Notizie dalla rete : Arriva primo Fiat Tipo Cross 2021: prima PROVA SU STRADA della versione crossover La sua lunghezza rimane di 4,38 m, la larghezza arriva a 1,54 m, l'altezza a 1,56 metri e infine il ... Il cambio automatico a cinque marce è onesto e seppur in un primo momento lo avremmo preferito ...

Il giallo di Benno: i cento giorni che hanno sconvolto Bolzano La conferma arriva dall'autopsia, qualche giorno dopo, e dalla confessione di Benno che, il primo marzo, ribadisce le prime ammissioni fatte già il 9 febbraio, ma tenute segrete dalla Procura : ...

Fedez: "Gasparri stia tranquillo, i Ferragnez non scenderanno in politica" Fedez a Sanremo e l'arrivo della seconda figlia, ecco quando dovrebbe partorire Chiara Ferragni Dal primo approccio via Snapchat alla proposta di nozze in diretta tv, un matrimonio da favola ...

Il Wall Street Journal è diviso sul suo futuro Il New York Times racconta lo scontro tra direzione e proprietà sulla necessità di adattarlo alle sensibilità più giovani e contemporanee per non perdere lettori ...

