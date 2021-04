Arrestato uomo per atti di persecutori e lesioni personali a Augusta (Di giovedì 15 aprile 2021) uomo accusato di atti persecutori e lesioni personali Arrestato dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Augusta per atti violenti. Agenti del Commissariato di P.S. di Augusta hanno Arrestato uomo, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un Augustano di 47 anni. Il provvedimento cautelare si è reso necessario poiché l’indagato è accusato di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021)accusato didagli Agenti del Commissariato di P.S. diperviolenti. Agenti del Commissariato di P.S. dihanno, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di unno di 47 anni. Il provvedimento cautelare si è reso necessario poiché l’indagato è accusato di

Advertising

LatinaBiz : Droga Un uomo di 54 anni, originario del Gambia, è finito in manette dopo essere statotrovato in possesso di droga… - Torrechannelit : Afragola – Uomo armato in strada, arrestato 31enne - tusciaweb : In strada con un revolver in mano, arrestato 31enne Napoli - 'Ad Afragola uomo armato in strada, arrestato'. Lo fa… - puntomagazine : I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di un revolver Harringto… - ilmilanesenews : A Sesto San Giovanni un italiano di 28 anni si è finto tecnico dell’ascensore per andare a rubare nelle cantine. L’… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato uomo Castello, arrestato dalla Polizia stalker 44enne ...denuncia presso gli uffici del Commissariato che senza ritardo notiziava l'Autorità Giudiziaria la quale emetteva la misura di aggravamento disponendo fgli arresti domiciliari a carico dell'uomo. Gli ...

Siracusa, in un garage 2 pistole e più un chilo e mezzo di droga: in carcere ...perquisizione personale e domiciliare in una cantina ritenuta nella disponibilità dell'arrestato, ... Anche un altro soggetto, un uomo di 27 anni, è stato denunciato in stato di libertà poiché nel ...

Sant’Agata, trovato in possesso di cocaina: arrestato 43enne Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri hanno fermato l'uomo mentre alla guida della sua autovettura percorreva via Cosenz ...

Arrestato uomo per atti di persecutori e lesioni personali a Augusta Uomo accusato di atti persecutori e lesioni personali arrestato dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Augusta per atti violenti.

...denuncia presso gli uffici del Commissariato che senza ritardo notiziava l'Autorità Giudiziaria la quale emetteva la misura di aggravamento disponendo fgli arresti domiciliari a carico dell'. Gli ......perquisizione personale e domiciliare in una cantina ritenuta nella disponibilità dell', ... Anche un altro soggetto, undi 27 anni, è stato denunciato in stato di libertà poiché nel ...Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri hanno fermato l'uomo mentre alla guida della sua autovettura percorreva via Cosenz ...Uomo accusato di atti persecutori e lesioni personali arrestato dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Augusta per atti violenti.