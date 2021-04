Arrestato 28enne per Detenzione hashish, marijuana e piante di cannabis (Di giovedì 15 aprile 2021) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro l’hanno beccato, in flagranza di reato, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di Detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e stato Arrestato 28enne Da alcuni giorni, i Carabinieri tenevano sotto osservazione i movimenti del giovane, insospettiti da un eccessivo Leggi su periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro l’hanno beccato, in flagranza di reato, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato diillecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e statoDa alcuni giorni, i Carabinieri tenevano sotto osservazione i movimenti del giovane, insospettiti da un eccessivo

Genova - Tenta una rapina in pieno centro: inseguito e bloccato da due passanti Genova - Ha tentato una rapina in pieno centro a Genova il 28enne arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della Polizia di Stato. Il 28enne si è avvicinato a una donna di 76 anni, intenta a guardare le vetrine in via XX settembre e, rapidamente, le ha infilato ...

