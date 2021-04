Area Marina | ecco cos’è la famigerata «dittatura del politicamente corretto»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 aprile 2021) Arriva un momento nella vita di tutti in cui le storie che ci vengono raccontate da bambini svaniscono nel nulla lasciando posto alla realtà. Succede all’improvviso, in un momento indefinito in cui ci rendiamo conto che certe cose non stanno né in cielo né in terra. E quindi, niente più Babbo Natale, niente più Fatina dei denti, e benvenuti abbuffata natalizia e dentista, spesso in diretta successione.