Arcelor Mittal Usb ricevuta dal ministro Orlando | “Ristabilire clima di serenità e dialogo”

"Per fa sì che il progetto che vede protagonista lo Stato si realizzi regolarmente nella sua pienezza è indispensabile che si instauri nuovamente un rapporto basato sul confronto con tutte le organizzazioni sindacali e anche che si avvii una interlocuzione con il territorio, in particolare con Regione e Comune".Questa la risposta del ministro Orlando all'Usb di Taranto, che ha rappresentato nella sua completezza la vicenda surreale di Riccardo Cristello, ritenuto un attacco ai diritti di tutti i lavoratori, ma più in generale lo stato d'animo di coloro che lavorano nell'acciaieria e non sono liberi neanche di parlare. Tutto questo appare ancora più grave da ieri, quando lo Stato con il versamento dei 400 milioni, è entrato effettivamente con Invitalia nella gestione della fabbrica. L'Usb ha voluto anche spiegare il motivo per il quale Cristello non ...

Ultime Notizie dalla rete : Arcelor Mittal Arcelor Mittal: Usb ricevuta dal ministro Orlando L'incontro è stato anche occasione utile per rilevare che Arcelor Mittal non è nuova a questo tipo di atteggiamento, in quanto si sono già verificati altri licenziamenti arbitrari: quello di Graziano ...

Operaio licenziato da ArcelorMittal incontra il ministro Orlando: 'Non mi scuserò con l'azienda' Riccardo Cristello ha incontrato il ministro del Lavoro Andrea Orlando . Un colloquio, durante il quale, il 45enne licenziato da Arcelor Mittal per aver condiviso sul suo profilo Facebook l'invito a vedere la fiction Mediaset 'Svegliati amore mio' ha raccontato, accompagnato dal coordinatore Usb di Taranto, Franco Rizzo , i ...

A.Mittal: Usb ricevuta dal ministro Orlando: “Ristabilire clima di serenità e dialogo” “L'incontro è stato anche occasione utile per rilevare che l’azienda non è nuova a questo tipo di atteggiamento” ...

Vi spiego il valore strategico dello Stato nell’ex Ilva. Scrive Pirro Un valore strategico - soprattutto se coinvolgerà anche gli impianti in vendita delle Acciaierie di Terni e il sito di Piombino ...

