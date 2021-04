Aprire le finestre per proteggersi dal Covid | lo studio

Advertising

lorepregliasco : Ripetiamolo: igienizzare le superfici serve a poco o niente, il COVID si trasmette nell'aria, bisogna ventilare, ae… - Agenzia_Italia : Gli scienziati insistono, aprite le finestre per proteggervi dal Covid - globalistIT : - saryvanpelt : RT @lorepregliasco: Ripetiamolo: igienizzare le superfici serve a poco o niente, il COVID si trasmette nell'aria, bisogna ventilare, aerare… - chiaramondi : Gli scienziati insistono: #apritelefinestre per proteggervi dal Covid -

...Va privilegiato "ove possibile" l'uso di spazi esterni e incentivata l'apertura di porte e. Per le regioni, seguendo le linee guida, queste strutture possonoanche in scenari ad alto ...Infattilee far circolare l'aria all'interno degli spazi chiusi sarebbe più importante che disinfettare le superfici per prevenire la diffusione del Covid - 19. Quest'ultima ricerca ...Riaprire le attività esterne in sicurezza è possibile, basta rispettare le precauzioni anticovid. Come spiega Giorgio Buonanno, professore di Fisica tecnica ...Bozza regioni, palestre e piscine aperte anche in zona rossa da maggio: ecco la richiesta delle Regioni al Governo ...