Approvato il Documento di Economia e Finanza: nel 2021 Pil al +4.5%, scostamento di bilancio da miliardi (Di giovedì 15 aprile 2021) Foto di Angelo Carconi / Ansa Approvato dal govenro il Documento di Economia e Finanza, si stima una crescita tendenziale del 4,1%, scostamento di bilancio da 40 miliardi Dopo circa 45 minuti di riunione, il Consiglio dei ministri ha Approvato il Def, Documento di Economia e Finanza, e il nuovo scostamento di bilancio. Nel 2021, secondo le stime del governo, è prevista una crescita del 4.5%. Il dato è stabilito sulle previsioni riguardanti le misure economiche che il governo ha intenzione di varare quest'anno (quadro programmatico). Nel cosiddetto quadro tendenziale (a politiche invariate) invece, la crescita è del 4.1%.

Ultime Notizie dalla rete : Approvato Documento Rai: assemblea Tgr Lombardia, 'preoccupazione per mancato turn - over montatori e tecnici' E' quanto si legge sul documento dell'assemblea Tgr Lombardia approvato all'unanimità. "Già ora - si legge ancora - il montaggio di diverse rubriche e servizi avviene in appalto, non ripristinare l'...

Bar, ristoranti, piscine e palestre. Ecco le proposte delle regioni. Via libera a teatro e cinema La Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida per la riapertura di alcune attivit "in condizioni di sicurezza e nel ... "Imboccare la strada della normalit " Il documento delle Regioni ...

Consiglio dei ministri, approvati Def e scostamento da 40 miliardi Il Documento stima per il 2021 una crescita del pil pari al 4,5%. Il dato si riferisce al quadro programmatico, cioè le previsioni tengono conto degli effetti delle misure economiche che il governo si ...

Cdm, sì a scostamento di bilancio e a Def Il consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanze, nonchè la richiesta di scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro.

