Apple, 200 milioni di dollari per le foreste (Di giovedì 15 aprile 2021) Duecento milioni di dollari. A tanto ammonta il primo investimento che Apple mette sul piatto del suo nuovo programma battezzato Restore Fund. Si tratta di un pezzo della più ampia strategia che nel giro di pochi anni condurrà l'azienda guidata da Tim Cook a non pesare in alcun modo sull'ecosistema: la «carbon neutrality» da ottenere entro il 2030. Oltre a tagliare le emissioni e gli sprechi lungo tutta la filiera produttiva, cosa che Apple farà nella misura del 75% nei prossimi anni, la Mela dovrà anche affrontare il tema, come d'altronde già fa da anni, dall'altro lato: tutelare quelle casseforti di CO2 che sono le foreste. Come? Puntando sul legname sostenibile, sulla piantumazione, sulla tutela dei territori. Anche in Europa.

Ultime Notizie dalla rete : Apple 200 Lavori sull'autostrada A8, chiuso l'allacciamento sulla A4 Milano - Brescia In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200 della A8 e seguire le ... sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it,...

Epic Games raccoglie un miliardo per sviluppare il suo metaverso La multinazionale giapponese ha investito 200 milioni di dollari nell'azienda guidata e fondata da ... Epic Games è in causa contro Apple e Google, alle quali chiede di accettare servizi di pagamento ...

Miniso apre in Sicilia - Il brand giapponese di fama mondiale investe su Catania Conto alla rovescia per l’espansione italiana di Miniso che, il 15 aprile, dopo Roma, aprirà uno store a Catania in via Etnea 232, 234 e 236. Il centro storico del capoluogo etneo diventa sempre più i ...

Killers of the Flower Moon: nuovi ingressi nel cast del film di Martin Scorsese Ed è a questo punto che è subentrata la Apple che ha deciso di accollarsi il colossale budget del lungometraggio (che dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 milioni di dollari). Killers of the Flower Moon ...

