Apple, 200 milioni di dollari per le foreste (Di giovedì 15 aprile 2021) Duecento milioni di dollari. A tanto ammonta il primo investimento che Apple mette sul piatto del suo nuovo programma battezzato Restore Fund. Si tratta di un pezzo della più ampia strategia che nel giro di pochi anni condurrà l’azienda guidata da Tim Cook a non pesare in alcun modo sull’ecosistema: la «carbon neutrality» da ottenere entro il 2030. Oltre a tagliare le emissioni e gli sprechi lungo tutta la filiera produttiva, cosa che Apple farà nella misura del 75% nei prossimi anni, la Mela dovrà anche affrontare il tema, come d’altronde già fa da anni, dall’altro lato: tutelare quelle casseforti di CO2 che sono le foreste. Come? Puntando sul legname sostenibile, sulla piantumazione, sulla tutela dei territori. Anche in Europa. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) Duecento milioni di dollari. A tanto ammonta il primo investimento che Apple mette sul piatto del suo nuovo programma battezzato Restore Fund. Si tratta di un pezzo della più ampia strategia che nel giro di pochi anni condurrà l’azienda guidata da Tim Cook a non pesare in alcun modo sull’ecosistema: la «carbon neutrality» da ottenere entro il 2030. Oltre a tagliare le emissioni e gli sprechi lungo tutta la filiera produttiva, cosa che Apple farà nella misura del 75% nei prossimi anni, la Mela dovrà anche affrontare il tema, come d’altronde già fa da anni, dall’altro lato: tutelare quelle casseforti di CO2 che sono le foreste. Come? Puntando sul legname sostenibile, sulla piantumazione, sulla tutela dei territori. Anche in Europa.

Ultime Notizie dalla rete : Apple 200 Apple lancia un fondo di 200 milioni per la cura e ricostruzione delle foreste In questa seconda direzione si inserisce l'ultimo progetto lanciato da Apple. Chiamato Restore Fund , prevede un investimento da 200 milioni di dollari destinato allo studio di innovazioni nel campo ...

Apple lancia un fondo di 200 milioni per la cura e ricostruzione delle foreste Il Restore Fund, in collaborazione con Goldman Sachs e Conservation International, ha l'obiettivo di creare progetti innovativi per la silvicoltura, che oltre a difendere l’ambiente permettano anche u ...

