Apex Legends “sfonda” il muro dei 100 milioni di giocatori

Apex Legends ha raggiunto 100 milioni di giocatori in tutto il mondo. L'annuncio è stato dato da Respawn è rappresenta senza dubbio un risultato molto soddisfacente per il battle royale a poco più di due anni dal suo lancio, avvenuto il 4 febbraio 2019. Con il passare del tempo, Apex Legends è sbarcato su molte più piattaforme, come ad esempio Steam (dove è approdato a novembre 2020, ndr) e soprattutto Switch, con il debutto avvenuto lo scorso marzo. Nel frattempo, il gioco esports è cresciuto moltissimo grazie ad una serie di miglioramenti, come ad esempio le nuove mappe e le armi rinnovate.

