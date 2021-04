Ansgar Knauff: l’ultima gemma del Borussia Dortmund (Di giovedì 15 aprile 2021) Ansgar Knauff ha appena trascorso “una settimana incredibile” al Borussia Dortmund, ma è passato molto tempo da quando è stato casualmente scoperto Da Jürgen Klopp in un torneo giovanile nel 2014. Chi è Ansgar Knauff? Knauff, che ha compiuto 19 anni solo nel gennaio 2021, ha fatto il suo debutto completo in prima squadra per il Dortmund contro il Manchester City nell’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League martedì scorso. Subito dopo ha segnatoe il suo primo gol in Bundesliga firmando il 3-2 in casa del VfB Stuttgart sabato, gol che ha mantenuto vive le speranze del BVB di assicurarsi un posto tra i primi quattro. Niente di tutto ciò sarebbe stato possibile, tuttavia, senza un intervento dell’ex allenatore del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021)ha appena trascorso “una settimana incredibile” al, ma è passato molto tempo da quando è stato casualmente scoperto Da Jürgen Klopp in un torneo giovanile nel 2014. Chi è, che ha compiuto 19 anni solo nel gennaio 2021, ha fatto il suo debutto completo in prima squadra per ilcontro il Manchester City nell’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League martedì scorso. Subito dopo ha segnatoe il suo primo gol in Bundesliga firmando il 3-2 in casa del VfB Stuttgart sabato, gol che ha mantenuto vive le speranze del BVB di assicurarsi un posto tra i primi quattro. Niente di tutto ciò sarebbe stato possibile, tuttavia, senza un intervento dell’ex allenatore del ...

