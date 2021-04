Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti della sesta puntata, 15 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti quinta puntata 15 aprile 2021 Questa sera, giovedì 15 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda “Anni 20”, il nuovo magazine settimanale di Rai 2 che punta a raccontare senza filtri la realtà del nuovo decennio. Alla conduzione Francesca Parisella. Con lei una nutrita squadra di affermati e agguerriti inviati, composta da: Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine GazzAnni, Marica GiAnnini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021)20:quinta152021 Questa sera, giovedì 152021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda “20”, il nuovo magazine settimanale di Rai 2 che punta a raccontare senza filtri la realtà del nuovo decennio. Alla conduzione Francesca Parisella. Con lei una nutrita squadra di affermati e agguerriti inviati, composta da: Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine Gazz, Marica Gini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni. Ma vediamo insieme lesulladi oggi, 15 ...

Un Posto al Sole, chi è Samuel Piccirillo: Focus sul personaggio della Soap Si appassiona alla musica a soli 6 anni , per poi avvicinarsi anche alla danza, ma decide di buttarsi a capofitto nello studio delle arti performative quali canto, ballo e recitazione a 15 anni , non ...

Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti della sesta puntata, 15 aprile Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti della quinta puntata in onda oggi, giovedì 15 aprile 2021, su Rai 2 dalle ore 21,20. Scopri di più ...

Un passo dal cielo spoiler 22 aprile: l'amicizia tra Neri e Nappi sarebbe in crisi per cause ignote Giovedì 22 aprile a Un passo dal cielo 6, Vincenzo Nappi apprende una questione importante e sconosciuta che riguarda Francesco Neri ...

Si appassiona alla musica a soli 6, per poi avvicinarsi anche alla danza, ma decide di buttarsi a capofitto nello studio delle arti performative quali canto, ballo e recitazione a 15, non ...Giovedì 22 aprile a Un passo dal cielo 6, Vincenzo Nappi apprende una questione importante e sconosciuta che riguarda Francesco Neri ...