Anna Pettinelli: spunta la foto dal passato | E’ irriconoscibile FOTO (Di giovedì 15 aprile 2021) Anna Pettinelli è una conduttrice radiofonica e insegnante di canto del talent show di canale 5 Amici. E’ molto nota al pubblico anche come opinionista, ma vi ricordate com’era da giovane? Ecco la FOTO del passato Anna Pettinelli – Political24Anna Pettinelli è una conduttrice radiofonica molto seguita che adesso si fa notare come insegnante di canto ad Amici dove è in squadra con Veronica Peparini. Possiede un carattere molto forte e non teme di dimostrare le sue ragioni. Fin da giovanissima ha sempre avuto una grande passione per la musica e il canto che l’hanno portata ad avvicinarsi a questo universo diventando una speaker per alcune radio locali quando aveva solo sedici anni. Nonostante sia una voce e un volto noti del mondo dello ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021)è una conduttrice radiofonica e insegnante di canto del talent show di canale 5 Amici. E’ molto nota al pubblico anche come opinionista, ma vi ricordate com’era da giovane? Ecco ladel– Political24è una conduttrice radiofonica molto seguita che adesso si fa notare come insegnante di canto ad Amici dove è in squadra con Veronica Peparini. Possiede un carattere molto forte e non teme di dimostrare le sue ragioni. Fin da giovanissima ha sempre avuto una grande passione per la musica e il canto che l’hanno portata ad avvicinarsi a questo universo diventando una speaker per alcune radio locali quando aveva solo sedici anni. Nonostante sia una voce e un volto noti del mondo dello ...

Advertising

AmiciUfficiale : Anche la prof Anna Pettinelli lavora insieme ad Aka7Even per verificare la preparazione del guanto di sfida contro… - Giadahsospesap1 : RT @ahoy_mat: Settimana prossima pretendo l’accoppiata Anna Pettinelli - Stefania Orlando (e intanto vi spammo una loro foto) bye #Maurizi… - _chiah_joness : RT @luvlylqghts: 'le donne vanno e vengono nella vita e tu lo sai bene' ' delle signorine con le gucci bag non ce ne frega niente' 14 april… - Ileniaesposito0 : Anna pettinelli #amici20 - _kika_3 : RT @marixfils: ANNA PETTINELLI SA OGNI COSA SUCCESSA TRA MARTINA E AKA E NOI INVECE PERDIAMO UN DAYTIME INTERO PER VEDERE RAFFAELE #Amici20… -