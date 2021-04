Anima | collocato prestito obbligazionario per 300 milioni

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) –Holding ha annunciato il collocamento di unnon convertibile senior unsecured per 300di euro. Con scadenza a 7 anni, è riservato a investitori qualificati in Italia e all’estero, escludendo gli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati. L’importo delle richieste è stato pari a quasi 3 volte l’offerta. Le obbligazioni verranno emesse al prezzo di 99,408% e avranno tasso di interesse fisso annuo pari a 1,50%. Il regolamento dell’emissione è previsto in data 22 aprile 2021. Verrà richiesta l’ammissione a quotazione sul Global Exchange Market gestito da Euronext Dublin. È previsto che alle obbligazioni venga assegnato un rating pari a BBB-, da parte di Fitch Ratings Ireland. I proventi delsaranno ...

Advertising

tvbusiness24 : #Anima Holding ha collocato un prestito obbligazionario per 300 milioni. Ha scadenza a 7 anni ed è riservato a inve… -

Ultime Notizie dalla rete : Anima collocato

Holding ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured per 300 milioni di euro. Con scadenza a 7 anni, è riservato a investitori qualificati in ...Ma l'animismo, si dirà, è pura superstizione, credenza ingenua nell'mundi, spiegabile con il ... dove tutto ha un senso e un valore perchéin una precisa rete di relazioni eminentemente ...(Teleborsa) – Anima Holding ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured per 300 milioni di euro. Con scadenza a 7 anni, è riservato a ...Cerimonia a un anno dalla morte del presidente dell’’associazione Il sodalizio ha chiesto al Comune l’intitolazione di un luogo a Torre ...