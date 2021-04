“Andrea che si modifica le foto su Instagram?”: la fidanzata Arianna vuota il sacco su Cerioli (FOTO) (Di giovedì 15 aprile 2021) Andrea Cerioli e il fisico morbido a L’Isola dei Famosi 2021 Da un paio di settimane a L’Isola dei Famosi è presente Andrea Cerioli, due volte tronista di Uomini e Donne, concorrente del Grande Fratello e partecipante di Temptation Island. Dopo queste esperienze televisive il ragazza ha continuato ad ottenere la popolarità facendo l’influencer su L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 15 aprile 2021)e il fisico morbido a L’Isola dei Famosi 2021 Da un paio di settimane a L’Isola dei Famosi è presente, due volte tronista di Uomini e Donne, concorrente del Grande Fratello e partecipante di Temptation Island. Dopo queste esperienze televisive il ragazza ha continuato ad ottenere la popolarità facendo l’influencer su L'articolo proviene da KontroKultura.

Andrea interessato ad Elisa Isoardi? La fidanzata di lui dà il suo parere (e replica alle battute sul peso) Nonostante tutto, però, la Cirrincione ha confidato di fidarsi di Andrea, ma di non aver apprezzato troppo le dichiarazioni di Miryea Stabile Sebbene Elisa abbia voluto fermare sul nascere il pensiero ...

