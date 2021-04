(Di giovedì 15 aprile 2021) Arianna Cirrincione ospite di Casa Chi, hato del cambiamento fisico del suo fidanzato“criticato” assurdamente per avere preso qualche chilo prima del suo ingresso de L’Isola dei Famosi. Ladidel suo cambiamento fisico Sesi ritocca lesu Instagram? Ho avuto modo di leggere un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Arianna Cirrincione , fidanzata di, ospite di Casa Chi ha parlato del naufrago de L'Isola dei Famosi , svelando cosa l'ha fatta rimanere male all'inizio, nel corso delle prime battute. Isola dei Famosi:...Siccome il suo fidanzatoè all'Isola dei Famosi insieme a mia mamma faremo un taglia e cuci sul loro rapporto e proveremo a capire se soffierà aria di pace o di guerra. Per concludere ...Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli, foto ritoccate e “cotta” per Elisa Isoardi? Parla la fidanzata Arianna Cirrincione.Andrea Cerioli ha davvero ritoccato le foto sui social per apparire con gli addominali scolpiti? La verità sul cambiamento fisico del naufrago ...