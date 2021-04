Ancelotti: «Mourinho? Fa sempre un lavoro fantastico» – VIDEO (Di giovedì 15 aprile 2021) Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Tottenham di Mourinho Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Tottenham di Mourinho. «Ogni allenatore prova a fare del suo meglio. Per José questa è stata una stagione particolare. Proviamo a fare del nostro meglio e non possiamo giudicare il lavoro di Mourinho. Ha sempre fatto un lavoro fantastico». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Carlo, tecnico dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Tottenham diCarlo, tecnico dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Tottenham di. «Ogni allenatore prova a fare del suo meglio. Per José questa è stata una stagione particolare. Proviamo a fare del nostro meglio e non possiamo giudicare ildi. Hafatto un». L'articolo proviene da Calcio News 24.

