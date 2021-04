Amplifon | completata la separazione delle operazioni in Italia dalla holding quotata

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) –, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, ha reso noto di aver attuato il progetto di ridefinizione della struttura societaria del gruppo, separando le attività operative indalle attività di indirizzo e gestione del gruppo, svoltecontrollante. In particolare, in data odierna, sono state iscritte presso il registroimprese le delibere assunte dall’assemblea diin data 12 aprile 2021 con le quali: è stato approvato un aumento di capitale a pagamento, con sovrapprezzo, per un importo complessivo pari a 25 milioni da liberarsi mediante conferimento del ramo d’azienda; e sono state approvate la trasformazione in società per azioni dicon ...