Amici 20, Rosa Di Grazia perde la pazienza e sbotta sui social: "Minacce di morte" (VIDEO) (Di giovedì 15 aprile 2021) In queste ore, l'ex ballerina di Amici 20 Rosa Di Grazia ha dato luogo ad un pesante sfogo sui social. Sono settimane, per non dire mesi, che la ragazza si trova a dover fronteggiare le numerose accuse che provengono dal web. Moltissimi utenti l'hanno criticata non solo per le sue doti, reputate alquanto scarse, in L'articolo proviene da KontroKultura.

holdontoyou13 : RT @Giuliapop32: -A THREAD- Dedicato a Rosa Queen del trash di questa edizione di Amici #amici20 #rosadigrazia #prelemi ‘Che m… - ophelie_delorme : RT @Giuliapop32: -A THREAD- Dedicato a Rosa Queen del trash di questa edizione di Amici #amici20 #rosadigrazia #prelemi ‘Che m… - vit_amici : RT @giugiulolae: se Rosa fa una sorpresa a deddy e ce la fanno vedere per più di 5 minuti io vado a Roma e brucio gli studios - valedreamers_ : Ma anche se ci fosse Rosa che fa una sorpresa a Deddy? Che vi fa? A parte che io non penso che stia andando a Roma.… - Mari09438790 : cosa aspettiamo di sapere stasera—>eliminazioni,ballottaggio,perla blu cosa vedremo in realtà ‘… -