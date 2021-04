Amici 20: Anticipazioni del quinto serale, tutte le sfide e ballottaggio finale (Di venerdì 16 aprile 2021) Anche in questa puntata, come nella precedente, sarà eliminato un solo allievo. Si inizia anche oggi con una busta a favore della squadra Zerbi/Celentano che sfidano Cuccarini/Arisa. 1° MANCHE 1° sfida: Sangiovanni contro Tancredi con guanto di sfida, vince Sangiovanni 2° sfida: Serena balla il charleston (quello con cui avrebbe dovuto sfidare Martina) contro Alessandro che danza su James Bond, vince Alessandro 3° sfida: Deddy vs Raffaele, vince Deddy. Al ballottaggio vanno Tancredi, Raffaele ed Alessandro. Prima salvo Alessandro, al ballottaggio finale Tancredi. 2° MANCHE 1° sfida: Sangiovanni contro Alessandro che vince con la sua esibizione sul Don Chisciotte 2° sfida: Deddy vs Raffaele, vince Deddy 3° sfida: Serena contro Martina: vince Serena sulla coreografia di latino dimostrata da Francesca Tocca che infiamma di nuovo i ... Leggi su sicksadworld (Di venerdì 16 aprile 2021) Anche in questa puntata, come nella precedente, sarà eliminato un solo allievo. Si inizia anche oggi con una busta a favore della squadra Zerbi/Celentano che sfidano Cuccarini/Arisa. 1° MANCHE 1° sfida: Sangiovanni contro Tancredi con guanto di sfida, vince Sangiovanni 2° sfida: Serena balla il charleston (quello con cui avrebbe dovuto sfidare Martina) contro Alessandro che danza su James Bond, vince Alessandro 3° sfida: Deddy vs Raffaele, vince Deddy. Alvanno Tancredi, Raffaele ed Alessandro. Prima salvo Alessandro, alTancredi. 2° MANCHE 1° sfida: Sangiovanni contro Alessandro che vince con la sua esibizione sul Don Chisciotte 2° sfida: Deddy vs Raffaele, vince Deddy 3° sfida: Serena contro Martina: vince Serena sulla coreografia di latino dimostrata da Francesca Tocca che infiamma di nuovo i ...

Advertising

clouds_xsquad : RT @allthelovevale_: ho letto le anticipazioni della puntata di Amici I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - zazoomblog : Anticipazioni Serale Amici 2021 eliminati 17 aprile: ballottaggio inatteso - #Anticipazioni #Serale #Amici - SerieTvserie : Amici 20, gli spoiler della quinta puntata del serale: le anticipazioni e gli eliminati - tvblogit : Amici 20, gli spoiler della quinta puntata del serale: le anticipazioni e gli eliminati - icarvsplume : RT @elickzs: Le anticipazioni horror di ogni sera di Amici e le eliminazioni e i ritiri osceni dell’Isola, mi stanno arrivando segnali uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Anticipazioni Amici 20, Anticipazioni Serale: gli ospiti e l'eliminato della quinta puntata Le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata del Serale di Amici La quinta puntata del Serale di Amici inizia con il sorteggio della busta. Anche questa settimana, non c'è stata nessuna ...

Anticipazioni Amici 20 quinta puntata, Deddy - Martina a rischio: eliminata sarebbe Miliddi Amici 20, anticipazioni quinta puntata serale Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quinta puntata del serale di Amici 20 rivelano che ci saranno nuovi guanti di sfida che metteranno alla prova i ...

Amici 20, anticipazioni sabato 17 aprile: ballottaggio inaspettato, ecco chi è stato eliminato Amici, anticipazioni sabato 17 aprile: ballottaggio inaspettato, ecco chi è stato eliminato, lasciando definitivamente il gioco.

Amici 20, gli spoiler della quinta puntata del serale: le anticipazioni e gli eliminati Gli spoiler del quinto serale della ventesima edizione di Amici, registrato oggi, che andrà in onda sabato 17 aprile su Canale 5.

Lee gli ospiti della quinta puntata del Serale diLa quinta puntata del Serale diinizia con il sorteggio della busta. Anche questa settimana, non c'è stata nessuna ...20,quinta puntata serale Nel dettaglio, lesulla quinta puntata del serale di20 rivelano che ci saranno nuovi guanti di sfida che metteranno alla prova i ...Amici, anticipazioni sabato 17 aprile: ballottaggio inaspettato, ecco chi è stato eliminato, lasciando definitivamente il gioco.Gli spoiler del quinto serale della ventesima edizione di Amici, registrato oggi, che andrà in onda sabato 17 aprile su Canale 5.