Amazon da Orlando: due mesi per trovare accordo coi sindacati (Di giovedì 15 aprile 2021) Il successo del primo sciopero di filiera Amazon al mondo del 22 marzo costringe il colosso di Jeff Bezos a trattare con gli odiati sindacati. Ieri all’una al ministero del lavoro è andato in scena il tavolo – in presenza – tra Andrea Orlando, Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt e i rappresentanti (in verità di seconda fascia) di Amazon Italia Logistica e Amazon Italia Transport più Assoespressi. Il ministro Orlando ha tenuto il punto rispetto alle legittime richieste dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 15 aprile 2021) Il successo del primo sciopero di filieraal mondo del 22 marzo costringe il colosso di Jeff Bezos a trattare con gli odiati. Ieri all’una al ministero del lavoro è andato in scena il tavolo – in presenza – tra Andrea, Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt e i rappresentanti (in verità di seconda fascia) diItalia Logistica eItalia Transport più Assoespressi. Il ministroha tenuto il punto rispetto alle legittime richieste dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fisco24_info : Amazon, riparte il confronto con i sindacati. Sotto l’ala del ministro del Lavoro: Prossimo appuntamento tra due me… - AA311922 : RT @vocedelpatriota: Amazon, Rampelli (VPC-FdI): incontro con il min. Orlando, chiediamo audizione Amazon Italia in Commissione https://t.c… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Amazon, Rampelli (VPC-FdI): incontro con il min. Orlando, chiediamo audizione Amazon Italia in Commissione https://t.c… - vocedelpatriota : Amazon, Rampelli (VPC-FdI): incontro con il min. Orlando, chiediamo audizione Amazon Italia in Commissione - f_riccardi : Forse sbaglio, ma sindacati che gioiscono perché Orlando ha convocato #Amazon e l'ha 'obbligata' di fatto a trattar… -