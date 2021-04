Amazon annuncia una docuserie su Serena Williams (Di giovedì 15 aprile 2021) L’azienda ha firmato un accordo con la vincitrice di 23 titoli dello Slam Serena Williams, agli Australian Open 2021 ha mancato, ancora una volta la conquista dello Slam numero 24 che la porrebbe, se ci fossero ancora dubbi, in cima alle migliori al mondo. Intanto, con il tennis per il momento in stand by, ha siglato un accordo con Amazon. Gli Amazon Studios hanno annunciato che è stato firmato un first-look TV deal con la campionessa. Serena lavorerà con gli Amazon Studios per creare progetti di finzione e non (scripted e unscripted) per la TV, che saranno poi disponibili in esclusiva su Prime Video, iniziando con una docuserie che la segue nella sua vita professionale e privata. La docuserie, prodotta dalla Plum Pictures, Goalhanger ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 aprile 2021) L’azienda ha firmato un accordo con la vincitrice di 23 titoli dello Slam, agli Australian Open 2021 ha mancato, ancora una volta la conquista dello Slam numero 24 che la porrebbe, se ci fossero ancora dubbi, in cima alle migliori al mondo. Intanto, con il tennis per il momento in stand by, ha siglato un accordo con. GliStudios hannoto che è stato firmato un first-look TV deal con la campionessa.lavorerà con gliStudios per creare progetti di finzione e non (scripted e unscripted) per la TV, che saranno poi disponibili in esclusiva su Prime Video, iniziando con unache la segue nella sua vita professionale e privata. La, prodotta dalla Plum Pictures, Goalhanger ...

Ultime Notizie dalla rete : Amazon annuncia Oppo annuncia l'arrivo dei nuovi smartphone della serie A, ecco tutti i dettagli Oppo A54 5G , nella configurazione 4GB RAM+64GB, è disponibile in Italia su Amazon.it e nei migliori negozi di elettronica di consumo a un prezzo consigliato al pubblico di 269,99 euro nei colori ...

il vaccini va avanti come previsto il commissario straordinario per l'emergenza annuncia il 22 aprile il 27 invece draghi Sara Palazzo Madama per comunicazioni su recovery

