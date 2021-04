Alvino contro Gazzetta | “Azione spregevole creare dissidi tra ADL e Gattuso E meraviglia il silenzio stampa”

Advertising

garbo_michele : @tuttonapoli METTE TANTA TRISTEZZA LA LEVATA DI SCUDI DEI VARI GIULLARI DI CORTE A DIFESA DEL PAPPONE E CONTRO GATT… - gilnar76 : Alvino si scaglia ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - CardoneGaspare : RT @tuttonapoli: Alvino contro Gazzetta: 'Azione spregevole, gli amici di Gattuso creano discordia...' - tuttonapoli : Alvino contro Gazzetta: 'Azione spregevole, gli amici di Gattuso creano discordia...' - AlighieriEl : @no_pisto @RafAuriemma Alvino? Quello che diede dei servi ai giocatori del Sassuolo solo per il fatto di essersi im… -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino contro

Tutto Napoli

espone la sua opinione sul rapporto tra De Laurentiis e Gattuso e di come il rapporto sia ... ma tutto ciò che si è venuto a creare, tuttitutti in città, ed il Napoli lì ha perso anche ...Napoli - Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlocommenta su Twitter la vittoria ottenuta dal Napolila Sampdoria per 2 - 0:Carlo Alvino, contro Gazzetta. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è scagliato contro La Gazzetta dello Sport dopo gli articoli di oggi tramite il suo account Twitter: “Tentare di creare ...Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è scagliato contro La Gazzetta dello Sport dopo gli articoli di oggi in cui De Laurentiis viene ...