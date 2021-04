Albano e Romina | arriva l’annuncio inaspettato che fa piangere di gioia tutti i fan Cos’hanno detto

Advertising

oppureatram : Pure io sto sentendo felicità di Albano e Romina ma mica solo felice !! - infoitcultura : Romina di nuovo insieme ad Albano: l’annuncio dell’attrice emoziona i fans - ant0njx : @R3MVMBER io divento fan di albano e romina basta - PasqualeMarro : #RominaPower si avvicina di nuovo ad #AlBano - PLATA2208 : @MediasetPlay Per me #tzvip e #oppiners sono i nuovi albano e romina.... Professionalmente e sentimentalmente legat… -

Ultime Notizie dalla rete : Albano Romina

A chi poi gli chiede qualcosa sul paragone con, entrambi rispondono: 'Ci fa sorridere. Magari avere una carriera così longeva come la loro. la punta dell'iceberg del nostro progetto ...... dove la coppia non si sottrae anche a domanda sul peso dell'amore in una coppia di cantanti, che qualcuno ha voluto paragonare, con ironia, ad. 'Ci fa sorridere, ma magari ad avere ...MILANO – «Ci fa ridere essere paragonati ad Al Bano e Romina Power: magari avere una carriera longeva come la loro e anche i successi in Russia; non è un peso per noi questo paragone, perché quando ti ...“È un disco che parla della nostra nostalgia- spiega il duo presentando il progetto ai giornalisti- racconta le nostre storie prima che ci conoscessimo. Abbiamo analizzato con gli occhi del presente i ...