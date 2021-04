Aifa: segnalazioni gravi da 7% vaccinati, 11 casi di trombosi per AstraZeneca (Di giovedì 15 aprile 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha segnalato 46.237 segnalazioni su un totale di 9.068.349 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 510 ogni 100.000 dosi), di cui il 92,7% sono riferite a eventi non gravi, che si risolvono completamente, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Le segnalazioni gravi, quindi, corrispondono al 7,1% del totale, con un tasso di 36 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino, dalla dose (se prima o seconda) e dal possibile ruolo causale della vaccinazione. I dati emergono dal terzo Rapporto di farmacovigilanza sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19 e considera il periodo tra il 27 dicembre 2020 e il 26 marzo 2021 per i tre vaccini in uso nella campagna vaccinale in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) L’Agenzia italiana del farmaco () ha segnalato 46.237su un totale di 9.068.349 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 510 ogni 100.000 dosi), di cui il 92,7% sono riferite a eventi non, che si risolvono completamente, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Le, quindi, corrispondono al 7,1% del totale, con un tasso di 36 eventiogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino, dalla dose (se prima o seconda) e dal possibile ruolo causale della vaccinazione. I dati emergono dal terzo Rapporto di farmacovigilanza sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19 e considera il periodo tra il 27 dicembre 2020 e il 26 marzo 2021 per i tre vaccini in uso nella campagna vaccinale in ...

