Aifa: segnalazioni gravi da 7% del totale dei vaccinati, 11 trombosi per AstraZeneca (Di giovedì 15 aprile 2021) Per i tre vaccini in Italia, tra le quasi 14 milioni di somministrazioni, l’Aifa registra il 7% di segnalazioni gravi, con un tasso di 36 eventi gravi ogni 100mila somministrazioni. Nel dettaglio, per AstraZeneca in meno di un mese si sono verificati 11 casi di trombosi, con 4 decessi. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha segnalato 46.237 segnalazioni su un totale di 9.068.349 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 510 ogni 100.000 dosi), di cui il 92,7% sono riferite a eventi non gravi, che si risolvono completamente, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Le segnalazioni gravi, quindi, corrispondono al 7,1% del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Per i tre vaccini in Italia, tra le quasi 14 milioni di somministrazioni, l’registra il 7% di, con un tasso di 36 eventiogni 100mila somministrazioni. Nel dettaglio, perin meno di un mese si sono verificati 11 casi di, con 4 decessi. L’Agenzia italiana del farmaco () ha segnalato 46.237su undi 9.068.349 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 510 ogni 100.000 dosi), di cui il 92,7% sono riferite a eventi non, che si risolvono completamente, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Le, quindi, corrispondono al 7,1% del ...

Advertising

HuffPostItalia : Aifa: segnalazioni gravi da 7% vaccinati, 11 casi di trombosi per AstraZeneca - GigiPadovani : Aifa: segnalazioni gravi da 7% del totale dei vaccinati, 11 trombosi per AstraZeneca - FnpLombardia : RT @QSanit: Sorveglianza #vaccini #COVID19 . Terzo report @Aifa_ufficiale : 46mila segnalazioni di eventi avversi su oltre 9 mln di dosi so… - Virus1979C : Aifa: segnalazioni gravi da 7% del totale dei vaccinati, 11 trombosi per AstraZeneca. Fatti quasi 14 milioni di vac… - Scaccabaro : RT @QSanit: Sorveglianza #vaccini #COVID19 . Terzo report @Aifa_ufficiale : 46mila segnalazioni di eventi avversi su oltre 9 mln di dosi so… -

Ultime Notizie dalla rete : Aifa segnalazioni Aifa: 510 reazioni ogni 100mila vaccini 12.15 Aifa: 510 reazioni ogni 100mila vaccini Nei dati Aifa, su oltre 9 milioni di vaccinati,le reazioni avverse sono state 46.237, 510 ogni 100mila ... Le segnalazioni gravi sono il 7,1% del totale,36 ...

Aifa: segnalazioni gravi da 7% del totale dei vaccinati, 11 trombosi per AstraZeneca Per i tre vaccini in Italia, tra le quasi 14 milioni di somministrazioni, l'Aifa registra il 7% di segnalazioni gravi, con un tasso di 36 eventi gravi ogni 100mila somministrazioni. Nel dettaglio, per AstraZeneca in meno di un mese si sono verificati 11 casi di trombosi, con ...

Vaccino Covid ed effetti collaterali, i numeri in Italia (Adnkronos) - Vaccino Covid e reazioni avverse: quanti casi in Italia e quali gli effetti collaterali? Una risposta a queste domande arriva dal terzo ...

Vaccino. AIFA: Con Vaxzevria casi molti rari trombi entro due settimane Un focus del terzo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 pubblicato dall'Agenzia Italiana del Farmaco e' dedicato agli eventi tromboembolici ...

12.15: 510 reazioni ogni 100mila vaccini Nei dati, su oltre 9 milioni di vaccinati,le reazioni avverse sono state 46.237, 510 ogni 100mila ... Legravi sono il 7,1% del totale,36 ...Per i tre vaccini in Italia, tra le quasi 14 milioni di somministrazioni, l'registra il 7% digravi, con un tasso di 36 eventi gravi ogni 100mila somministrazioni. Nel dettaglio, per AstraZeneca in meno di un mese si sono verificati 11 casi di trombosi, con ...(Adnkronos) - Vaccino Covid e reazioni avverse: quanti casi in Italia e quali gli effetti collaterali? Una risposta a queste domande arriva dal terzo ...Un focus del terzo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 pubblicato dall'Agenzia Italiana del Farmaco e' dedicato agli eventi tromboembolici ...