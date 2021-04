Agguato a Casoria, c’è un sospettato ed è irreperibile (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCasoria (Na) – Combatte tra la vita e la morte da una settimana il 27enne incensurato, Gianluca Coppola. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, il ragazzo sarebbe stato vittima di una sparatoria provocata dall’ex della sua fidanzata, un 30enne incensurato, con il quale Gianluca aveva avuto un diverbio poi sfociato in scontro fisico, poco prima dell’Agguato. Il 30enne probabilmente non è mai riuscito a superare la rottura, avvenuta ormai a distanza di molti anni. Le tensioni tra i due sono sempre state palpabili ma quel giovedì sono esplose: dopo lo scontro fisico, l’ex della fidanzata di Coppola, che sembra aver avuto la paggio, avrebbe meditato vendetta. Si è armato di pistola e ha esploso 6 colpi contro Gianluca mentre questi era in auto con il padre, con l’intenzione di ucciderlo. Il 30enne ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Combatte tra la vita e la morte da una settimana il 27enne incensurato, Gianluca Coppola. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, il ragazzo sarebbe stato vittima di una sparatoria provocata dall’ex della sua fidanzata, un 30enne incensurato, con il quale Gianluca aveva avuto un diverbio poi sfociato in scontro fisico, poco prima dell’. Il 30enne probabilmente non è mai riuscito a superare la rottura, avvenuta ormai a distanza di molti anni. Le tensioni tra i due sono sempre state palpabili ma quel giovedì sono esplose: dopo lo scontro fisico, l’ex della fidanzata di Coppola, che sembra aver avuto la paggio, avrebbe meditato vendetta. Si è armato di pistola e ha esploso 6 colpi contro Gianluca mentre questi era in auto con il padre, con l’intenzione di ucciderlo. Il 30enne ...

