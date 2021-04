Aggiornamenti lavori depuratore Tragliatella (Di giovedì 15 aprile 2021) Il giorno 6 aprile si è tenuta, convocata dal Presidente Palumbo su sollecitazione del consigliere municipale Alessio Cecera, la riunione della Commissione Trasparenza di Roma Capitale, chiamata a verificare lo stato di avanzamento delle reti igienico sanitarie dei comprensori di Tragliatella e Fosso Pietroso. Ai lavori della commissione ha partecipato quale soggetto invitato anche il Presidente dell’ACRU Tragliata, Diego Pinna, che commenta: “In commissione non era presente l’Assessore Montuori che pur tuttavia ha ritenuto di invitare il Signor Bufalini (pres. del consorzio stradale) come si evince dall’audio registrato in commissione dello stesso Bufalini). “La singolarità di questo invito sta nel fatto che Bufalini è stato tra i pochissimi invitati all’inaugurazione del cantiere del depuratore da parte di Montuori e della Sindaca ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021) Il giorno 6 aprile si è tenuta, convocata dal Presidente Palumbo su sollecitazione del consigliere municipale Alessio Cecera, la riunione della Commissione Trasparenza di Roma Capitale, chiamata a verificare lo stato di avanzamento delle reti igienico sanitarie dei comprensori die Fosso Pietroso. Aidella commissione ha partecipato quale soggetto invitato anche il Presidente dell’ACRU Tragliata, Diego Pinna, che commenta: “In commissione non era presente l’Assessore Montuori che pur tuttavia ha ritenuto di invitare il Signor Bufalini (pres. del consorzio stradale) come si evince dall’audio registrato in commissione dello stesso Bufalini). “La singolarità di questo invito sta nel fatto che Bufalini è stato tra i pochissimi invitati all’inaugurazione del cantiere delda parte di Montuori e della Sindaca ...

salippo : #Milano lavori in corso... Aggiornamenti a breve - muoversintoscan : ?? #tramviaFI, terminate le indagini archeologiche in viale Lavagnini. Lavori in corso anche nel cantiere di viale M… - ImpieriFilippo : RT @Formula1Co: ????ARABIA SAUDITA AGGIORNAMENTI Sono ufficialmente iniziati i lavori sul circuito cittadino che ospiterà a dicembre il Gran… - Nicosig1997 : RT @Formula1Co: ????ARABIA SAUDITA AGGIORNAMENTI Sono ufficialmente iniziati i lavori sul circuito cittadino che ospiterà a dicembre il Gran… - Formula1Co : ????ARABIA SAUDITA AGGIORNAMENTI Sono ufficialmente iniziati i lavori sul circuito cittadino che ospiterà a dicembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamenti lavori Stellantis, oggi vertice a Torino: prime aperture del governo, ma su Melfi la politica litiga Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Stellantis in vista degli incontri odierni. I ... con una gestione dei lavori degna di questo nome e con la presenza di Bardi e di tutta la sua Giunta. C'...

Sottopasso, il sindaco incontra il quartiere PISA - Il sindaco Michele Conti incontrerà i cittadini di Putignano per illustrare gli aggiornamenti relativi al progetto di soppressione del passaggio a livello e alla realizzazione di ... I lavori ...

Calendario venatorio Emilia Romagna, FIDC Forlì-Cesena: “Grazie alla Regione” Nonostante la proroga concessa ai cacciatori per la riconsegna del tesserino venatorio, oltre il 90% di questi erano già stati consegnati.

Monster Hunter Rise: online APEX, il nuovo singolo di Venz featuring Sabaku Venz torna con un nuovo singolo (in collaborazione con Sabaku): ecco APEX, canzone dedicata a Monster Hunter Rise.

Ecco gli ultimisulla situazione Stellantis in vista degli incontri odierni. I ... con una gestione deidegna di questo nome e con la presenza di Bardi e di tutta la sua Giunta. C'...PISA - Il sindaco Michele Conti incontrerà i cittadini di Putignano per illustrare glirelativi al progetto di soppressione del passaggio a livello e alla realizzazione di ... I...Nonostante la proroga concessa ai cacciatori per la riconsegna del tesserino venatorio, oltre il 90% di questi erano già stati consegnati.Venz torna con un nuovo singolo (in collaborazione con Sabaku): ecco APEX, canzone dedicata a Monster Hunter Rise.