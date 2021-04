Afghanistan: rientrano 895 italiani ma altrettanti andranno in?Africa e Iraq (Di giovedì 15 aprile 2021) Il numero complessivo (oltre 6mila) dei nostri militari impiegati ad oggi in tutte le missioni internazionali potrebbe cambiare di poco poiché, come ha ricordato lo stesso ministro della Difesa, Lorenzo Guerini nel corso dei prossimi mesi si andranno a definire nuovi assetti nei teatri internazionali a cominciare dall'Africa e dall'Iraq Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 15 aprile 2021) Il numero complessivo (oltre 6mila) dei nostri militari impiegati ad oggi in tutte le missioni internazionali potrebbe cambiare di poco poiché, come ha ricordato lo stesso ministro della Difesa, Lorenzo Guerini nel corso dei prossimi mesi sia definire nuovi assetti nei teatri internazionali a cominciare dall'Africa e dall'

Advertising

marino29b : RT @MIRKOJEEP: La classica vittoria di Pirro venduta come la fine della II secondo guerra mondiale. Poi ti fai un giro online sui giornali… - MarceVann : RT @MIRKOJEEP: La classica vittoria di Pirro venduta come la fine della II secondo guerra mondiale. Poi ti fai un giro online sui giornali… - MIRKOJEEP : La classica vittoria di Pirro venduta come la fine della II secondo guerra mondiale. Poi ti fai un giro online sui… - Italia_Notizie : Afghanistan: rientrano 895 italiani ma altrettanti andranno in?Africa e Iraq - fisco24_info : Afghanistan: rientrano 895 italiani ma altrettanti andranno in?Africa e Iraq: Il numero complessivo (oltre 6mila) d… -