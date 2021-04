Afghanistan, l'Italia si ritira tra polemiche politiche (Di giovedì 15 aprile 2021) La decisione congiunta del ritiro, annunciata dal ministro Di Maio, salutata da M5S ma Fratelli d'Italia sottolinea: mancato rispetto verso il Parlamento, serve informativa urgente. Emergency: in Afghanistan fallimento dai costi altissimi Leggi su rainews (Di giovedì 15 aprile 2021) La decisione congiunta del ritiro, annunciata dal ministro Di Maio, salutata da M5S ma Fratelli d'sottolinea: mancato rispetto verso il Parlamento, serve informativa urgente. Emergency: infallimento dai costi altissimi

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Italia Di Maio il trasformista cambia ancora casacca e si scopre 'atlantista' ...in Afghanistan, Libano, Iraq, Libia, Somalia, Mali, Niger, così come in Europa orientale, nei Balcani, nel Sahel, nel Mediterraneo e nel Golfo". La cooperazione bilaterale nella difesa tra Italia e ...

Afghanistan, il report: l'Italia in 20 anni ha speso 8,5 miliardi Così riferisce sul suo sito web l'Osservatorio Milex, che rilancia un report pubblicato nel 2017 aggiornato con i dati del 2020

Blinken arrivato in Afghanistan, colloqui su ritiro truppe (ANSA-AFP) - KABUL, 15 APR - Il segretario di Stato Usa Anthony Blinken è arrivato in Afghanistan dove avrà una serie di colloqui sul ritiro delle truppe americane annunciato ieri dal presidente Joe B ...

