Afghanistan | l’Italia ritira le truppe con gli Usa dal 1 maggio Di Maio | “Decisione epocale”

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Solo gli afghani hanno il diritto e la responsabilità di guidare il loro Paese”. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato ufficialmente il ritiro delleUsa entro l’11 settembre. Gli Stati Uniti, ha quindi spiegato il presidente americano, hanno raggiunto il loro obiettivo in10 anni fa quando il leader di Al Qaeda, Osama bin Laden, fu ucciso da un commando Usa: “Dopo le ragioni per restare lì sono diventate sempre meno chiare”. “Sono il quarto presidente americano a presiedere una presenza diamericane in, non passerò questa responsabilità a un quinto presidente”, ha spiegato Biden. “Grazie ai nostri soldati” Laè di tutta la Nato, l’organizzazione militare transatlantica dei Paesi dell’Occidente. Quindi anche ...