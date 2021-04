Afghanistan incubo infinito d'America. Torniamo a casa

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 15 aprile 2021) L’annuncio che l’ultimo soldatono lascerà l’nel ventesimo anniversario degli attacchi dell’11 settembre non avrebbe potuto essere più delicato. Noini siamo soliti celebrare gli anniversari e mettere fine alle nostre guerre in maniera significativa: e qualche volta l’occasione di farlo allo stesso momento è troppo grande per lasciarsela sfuggire. E così, il comandante in capo delle Forze armatene, il presidente Joe Biden, ha annunciato che metterà il punto alla più lunga guerra degli Stati Uniti l’11 settembre 2021, venti anni esatti dopo il giorno in cui tutto cominciò. Di fronte a questo traguardo l’ha trovato ben poco da festeggiare: parliamo di una guerra che non fa più notizia, se non nelle famiglie dei militari coinvolti. I veterani che l’hanno vissuta ...