Adriana Volpe | scoop superlativo | possibile cambio di rotta

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il futuro dista per cambiare. Ogni mattina è seguito sempre meno dai telespettatori e così la produzione sta pensando di interrompere il programma. Il numero di ascolti sono in calo e il futuro diè tutt’altro che sicuro. Secondo quanto rivelato da Diva e Donna, il programma condotto dall’ex concorrente L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Swan85Swan : @Agent__Beast @stefyorlando bene bene mi fa piacere x stefania almeno si rilancia, un po' come Adriana volpe all'epoca - giussarchive : adriana volpe fasullooo - zazoomblog : Adriana Volpe nuovo cambio nella sua vita? Cosa succede - #Adriana #Volpe #nuovo #cambio #nella - giusi72243888 : @sottonaswork Ho appena letto un articolo tratto dalla trasmissione di Adriana Volpe dove si dice che Tommy starebb… - AgoCannella : @OltreTv @misterf_tweets @enrick81 @tw_fyvry @CIAfra73 @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @Federic01996… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe

Gossip e TV

Vediamo insieme la notizia che è di queste ultime ore e riguardache sembra cambi nuovamente vita tornando a Roma. Ha partecipato alla penultima edizione del grande Fratello Vip e da quel momento in poi la sua vita è un po' cambiata, stiamo parlando ...Da tempo si parla dei bassi ascolti registrati dal programma dima ora il settimanale Diva e Donna assicura che la chiusura definitiva è dietro l'angolo. Il format, in onda da quasi un ...Ogni mattina su Tv 8 chiude. Da tempo si parla dei bassi ascolti registrati dal programma di Adriana Volpe ma ora il settimanale Diva e Donna assicura che la chiusura definitiva è dietro l’angolo. Il ...Il giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta, durante la trasmissione Ogni Mattina su TV8 condotta da Adriana Volpe, ha rivelato che Diletta Leotta ha convinto Can Yaman a frenare sul matrimonio.