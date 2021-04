“Addio mamma, sei volata via”. Il dolore del vip per la gravissima perdita: “Mi lacera dentro” (Di giovedì 15 aprile 2021) Gravissimo lutto per l’ex campione italiano. L’amatissima mamma se n’è andata per sempre e lui ha condiviso tutto il suo immenso dolore con un post, pubblicato sul suo profilo Instagram. Immediatamente migliaia di fan e di gente comune gli ha manifestato la massima vicinanza. Tanti anche i personaggi famosi che hanno messo mi piace al suo messaggio e che gli hanno lasciato un commento di conforto. Le parole usate per salutare il genitore hanno commosso tutti. Nella didascalia a corredo dell’istantanea che lo vede immortalato insieme alla madre ha scritto: “E così troppo presto sei volata via…lasciando un vuoto troppo doloroso da gestire. Pensavo fossi pronto a ricevere quella maledetta telefonata che ti sveglia durante la notte, perché sapevo che presto o tardi sarebbe arrivata, ma la verità è che non lo si è mai abbastanza per capire ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Gravissimo lutto per l’ex campione italiano. L’amatissimase n’è andata per sempre e lui ha condiviso tutto il suo immensocon un post, pubblicato sul suo profilo Instagram. Immediatamente migliaia di fan e di gente comune gli ha manifestato la massima vicinanza. Tanti anche i personaggi famosi che hanno messo mi piace al suo messaggio e che gli hanno lasciato un commento di conforto. Le parole usate per salutare il genitore hanno commosso tutti. Nella didascalia a corredo dell’istantanea che lo vede immortalato insieme alla madre ha scritto: “E così troppo presto seivia…lasciando un vuoto troppo doloroso da gestire. Pensavo fossi pronto a ricevere quella maledetta telefonata che ti sveglia durante la notte, perché sapevo che presto o tardi sarebbe arrivata, ma la verità è che non lo si è mai abbastanza per capire ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio mamma MANUEL ANTONIO BRAGONZI, 'MOWGLI' ITALIANO/ 'Ho subito violenze, la natura invece...' L'addio al villaggio e i tre anni passati nella foresta lo hanno salvato: "Penso che mi sono voluto ... Riaffiorò il ricordo di mia mamma. Allora scappai dal villaggio ed andai a vivere in un bosco ", ...

Lutto per Perrotta, muore la mamma. I messaggi della Roma e degli ex compagni L'ex centrocampista della Roma ha scelto una lettera sui social per l 'ultimo addio : "E così ... È stato un privilegio averti come mamma. Mi hai riempito di affetto ed attenzione in ogni istante della ...

Perrotta in lacrime, è morta la mamma: "Sei volata via troppo presto" Lutto per l'ex centrocampista di Chievo Verona e Roma, la sua cara mamma è morta lasciando in lui un enorme dolore.

