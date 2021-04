Achille Lauro: "Un giorno mi piacerebbe sparire come Mina e lasciare solo la mia musica" (Di giovedì 15 aprile 2021) «Non ho mai seguito nessuna legge di mercato, ho sempre fatto quello che ho voluto. Con la libertà di fare quello che ho voluto: anche andando contro tutto quello che ci si sarebbe aspettato da me».... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 aprile 2021) «Non ho mai seguito nessuna legge di mercato, ho sempre fatto quello che ho voluto. Con la libertà di fare quello che ho voluto: anche andando contro tutto quello che ci si sarebbe aspettato da me»....

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro Achille Lauro: 'Un giorno mi piacerebbe sparire come Mina e lasciare solo la mia musica' La libert , uno degli aspetti della sua vita e della sua carriera che Achille Lauro rivendica. Anche presentando il suo nuovo album, il sesto di inediti, dal titolo Lauro, in uscita il 16 aprile per ...

Achille Lauro replica ad Antonio Ricci: "Si informi...", botta e risposta a distanza A FqMagazine Achille Lauro si è raccontato a tutto tondo . L'artista del momento, reduce da un fortunato festival di Sanremo che lo ha visto protagonista, ha parlato del suo sesto album in uscita, un disco di ...

Achille Lauro: "Un giorno mi piacerebbe sparire come Mina e lasciare solo la mia musica" «Non ho mai seguito nessuna legge di mercato, ho sempre fatto quello che ho voluto. Con la libertà di fare quello che ho voluto: anche andando contro tutto ...

Achille Lauro: "La legge Zan serve per tutelare il futuro" "Io penso che questa sia la base dei diritti umani, dobbiamo renderci conto che la società si evolve, non siamo più a 100 anni fa per fortuna. Al di là della differenza di genere, esistono le leggi co ...

