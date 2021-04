Achille Lauro torna con un nuovo album (Di giovedì 15 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – Achille Lauro pubblica Lauro il sesto album di inediti in uscita il 16 aprile per Elektra Records/Warner Music Italy.Solo Noi e Marilù introducono un disco punk rock, grunge che alterna una tempesta d'animo per dare voce ai soli e agli incompresi.Achille Lauro parla al mondo degli irrisolti, dei fuori rotta, dei falliti e così l'album fagocita vite, storie d'amore, riflessioni sul bene, sul male e ciò che sta nel mezzo.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) –pubblicail sestodi inediti in uscita il 16 aprile per Elektra Records/Warner Music Italy.Solo Noi e Marilù introducono un disco punk rock, grunge che alterna una tempesta d'animo per dare voce ai soli e agli incompresi.parla al mondo degli irrisolti, dei fuori rotta, dei falliti e così l'fagocita vite, storie d'amore, riflessioni sul bene, sul male e ciò che sta nel mezzo.(ITALPRESS).

