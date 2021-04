Achille Lauro: "Sanremo ha creduto in me. Mi piacerebbe fare il direttore artistico di Sanremo" (Di giovedì 15 aprile 2021) “Non vedo l’ora di tornare sul palco. Per il prossimo concerto organizzerò un mega party a tema”. Achille Lauro si presenta così: gentilissimo, brillante e già proiettato al futuro prima di presentare “Lauro”, il suo nuovo album inediti. L’artista - reduce dal successo come ospite fisso a Sanremo 2021 - propone un album dal sapore punk e grunge che mette in musica il ruolo degli ultimi e degli emarginati attraverso lo sguardo di un osservatore attento e sensibile. Dal 2018 a oggi hai pubblicato almeno un album all’anno. Incidere dischi è diventata una dipendenza d’artista per te negli ultimi anni? “Per me scrivere è spontaneo. Quando non ho nulla da dire non mi costringo a scrivere. Spesso non compongo per diversi mesi e dopo, in uno o due giorni, scrivo un album intero. La mia musica nasce da ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) “Non vedo l’ora di tornare sul palco. Per il prossimo concerto organizzerò un mega party a tema”.si presenta così: gentilissimo, brillante e già proiettato al futuro prima di presentare “”, il suo nuovo album inediti. L’artista - reduce dal successo come ospite fisso a2021 - propone un album dal sapore punk e grunge che mette in musica il ruolo degli ultimi e degli emarginati attraverso lo sguardo di un osservatore attento e sensibile. Dal 2018 a oggi hai pubblicato almeno un album all’anno. Incidere dischi è diventata una dipendenza d’artista per te negli ultimi anni? “Per me scrivere è spontaneo. Quando non ho nulla da dire non mi costringo a scrivere. Spesso non compongo per diversi mesi e dopo, in uno o due giorni, scrivo un album intero. La mia musica nasce da ...

