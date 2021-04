Achille Lauro: “Renato Zero ce n’è uno, siamo identità molto distinte” (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Un disco per dare voci agli incompresi, alla ‘Generazione X‘ (per citare un pezzo della tracklist) che si sente sola, senza obiettivi e motivazione. È questo ‘Lauro‘, il nuovo disco di Achille Lauro, disponibile da stanotte su tutte le piattaforme e nei negozi per Elektra Records/Warner Music Italy. Lo racconta come se fosse un manifesto l’artista romano, classe 1990, che fotografa – ancora di più di quanto fatto nei dischi precedenti- la vita di tutti i giorni dei suoi coetanei. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Un disco per dare voci agli incompresi, alla ‘Generazione X‘ (per citare un pezzo della tracklist) che si sente sola, senza obiettivi e motivazione. È questo ‘Lauro‘, il nuovo disco di Achille Lauro, disponibile da stanotte su tutte le piattaforme e nei negozi per Elektra Records/Warner Music Italy. Lo racconta come se fosse un manifesto l’artista romano, classe 1990, che fotografa – ancora di più di quanto fatto nei dischi precedenti- la vita di tutti i giorni dei suoi coetanei.

Musica: Achille Lauro, 'il mio nuovo album diviso a metà fra introspezione e sogno' (2) Fra le tredici tracce dell'album, 'ho scritto 'Generazione X' che parla della mia generazione, io non ho fatto il percorso di studi ordinario ma sono una persona curiosa', dice Lauro. Una generazione 'che non crede in Dio, che accetta le proprie dipendenze, come quella dalla tecnologia'. C'è poi 'Femmina', 'una canzone molto rara: parla di una cosa pericolosamente comune, il ...

Achille Lauro, vorrei sparire come Mina e lasciare la musica ROMA, 15 APR - "Non ho mai seguito nessuna legge di mercato, ho sempre fatto quello che ho voluto. Con la libertà di fare quello che ho voluto: anche andando contro tutto quello che ci si sarebbe aspe ...

Achille Lauron non smette di stupire, esce il nuovo album Milano, 15 apr. (askanews) - Ci ha abituato a performace estreme, canzoni provocatorie e impegno sociale, Achille Lauro non smette mai di stupire ...

