ABI | fondamentale allungare moratorie e durata garanzie sui prestiti

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, accompagnato dal DG Giovanni Sabatini, ha incontrato oggi il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, per illustrare come sialee ladellesui, mantenendo le misure per far fronte alla crisi sino al definitivo superamento dell’emergenza. Altrettantosarà applicare la massima gradualità nella loro successiva rimozione, per evitare eventuali contraccolpi sull’economia reale. Il Presidente Patuelli e il DG Sabatini hanno inoltre fatto presente che l’ABI e le altre associazioni di imprese condividano la necessità di un contesto regolamentare adeguato ai tempi eccezionali in corso. Servono quindi gradualità e orizzonti temporali ...