A Taranto il “Festival della Cultura del Mediterraneo”

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Quell’idea del “del”, nata alcune settimane fa dall’incontro tra il MArTA e la fondazione de “L’isola che non c’è”, si fa sempre più strada e dopo l’incontro con il noto artista pugliese Al Bano Carrisi, oggi abbiamo ospitato al Museo Archeologico Nazionale diuna delegazione del Centro internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM – International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies), l’organizzazione intergovernativa mediterranea composta da 13 Stati membri (Albania, Algeria, Egitto, Francia, Grecia, Libano, Malta, Marocco, Portogallo, Spagna, Tunisia, Turchia e Italia) e che dal 1962 a Bari, ospita uno dei suoi quattro centri internazionali”. Questa la dichiarazionedirettrice del Museo di ...

Advertising

antennasud_13 : Taranto | “Festival della Cultura del Mediterraneo”, l’impegno di Al Bano con il MarTa - GirEventi : Festival 'Taranto Teatro': in streaming gli spettacoli in concorso | -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto Festival

Corriere di Taranto

... come il Beat Onto Jazze il Multiculturita Summer Fest. Collabora stabilmente con la ... Direttore dell'Istituto di Alta Cultura Musicale, Giovanni Paisiello di. Ha fondato la Brass .... Sta registrando un importante successo la messa in onda degli spettacoli arrivati in finale alTeatro", promosso dall'assessorato alla Cultura del Comune di, con FITA Puglia (Federazione Italiana Teatro Amatoriale) e con il patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese. La ...“Quell’idea del “Festival della Cultura del Mediterraneo”, nata alcune settimane fa dall’incontro tra il MArTA e la fondazione de “L’isola che non c’è”, si fa sempre più strada e dopo l’incontro con i ...1964-2014: 50 anni di fraterna amicizia fra due città gemellate che decidono di legarsi in ragione della comune tradizione marinara, dell’affine attività industriale nella cantieristica navale, di una ...