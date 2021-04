A Roberto Speranza rode il c*** Anche Fabio Volo brutalizza il ministro | Gruber a bocca aperta | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021)è stato ospite di Lillinello studio di Otto e Mezzo. Davanti ai telespettatori di La7, lo scrittore ha preso le difese di, che ha definito più volte “ragazzo” a dispetto dei 42 anni che evidentemente per lui non dimostra. “Prima tutta la colpa del Covid era dei cinesi, ora deldella Salute - ha dichiarato- si trova in una situazione completamente nuova, in più questo ragazzo non riesce a lavorare con serenità”. Lo scrittore ha aggiunto che “è molto difficile lavorare in un contesto del genere, in cui ti mettono troppa pressione addosso. Si usa il suo nome come se fosse il responsabile un po' di tutto. Io sinceramente gli auguro di guidarci fuori da questa pandemia”. Poi si è corretto: ...