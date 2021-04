A Oristano almeno in 50 hanno 'saltato la fila' per il vaccino anti-covid (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - "Sono almeno una cinquantina le persone che non ne avevano diritto e hanno ricevuto il vaccino o a cui è stato somministrato Pfizer e che avrebbero dovuto ricevere un diverso vaccino". Così la comandante dei Nas di Cagliari, maggiore Nadia Gioviale, assieme al procuratore della Repubblica di Oristano Ezio Domenico Basso, ha sintetizzato i risultati della prima parte dell'inchiesta 'Saltafila', che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 15 fra medici e infermieri, impegnati nelle vaccinazioni anti-covid per conto della Assl di Oristano. Fra i 'beneficiari' figurano anche esponenti delle forze dell'ordine, la cui posizione è al vaglio. Gli operatori sanitari sono accusati di aver favorito "in ... Leggi su agi (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - "Sonouna cinquna le persone che non ne avevano diritto ericevuto ilo a cui è stato somministrato Pfizer e che avrebbero dovuto ricevere un diverso". Così la comandante dei Nas di Cagliari, maggiore Nadia Gioviale, assieme al procuratore della Repubblica diEzio Domenico Basso, ha sintetizzato i risultati della prima parte dell'inchiesta 'Salta', che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 15 fra medici e infermieri, impegnati nelle vaccinazioniper conto della Assl di. Fra i 'beneficiari' figurano anche esponenti delle forze dell'ordine, la cui posizione è al vaglio. Gli operatori sanitari sono accusati di aver favorito "in ...

A Oristano almeno in 50 hanno 'saltato la fila' per il vaccino anti-covid Sono in tutto 16 gli operatori sanitari sospettati di abuso d'ufficio e peculato per aver favorito familiari e conoscenti.

Sardegna, vaccini Pfizer per gli anziani dati ai giovani con l’ok di medici e infermieri Le dosi ottenute grazie alle amicizie con i dottori, in alcuni casi si tratta dei loro stessi figli. Ecco il sistema, illegale, scoperto dai carabinieri del Nas: "Abbiamo già molti documenti, almeno 5 ...

