A bambini e giovani depressi per il lockdown 10 sedute gratis dallo psicologo, paga lo Stato" (Di giovedì 15 aprile 2021) La Francia finanzierà il sostegno psicologico per bambini e adolescenti della fascia di età compresa tra i 3 e i 17 anni che hanno subito i contraccolpi della crisi sanitaria e del lockdown. Ad ... Leggi su europa.today (Di giovedì 15 aprile 2021) La Francia finanzierà il sostegno psicologico pere adolescenti della fascia di età compresa tra i 3 e i 17 anni che hanno subito i contraccolpi della crisi sanitaria e del. Ad ...

Advertising

DarioNardella : Ringraziamo la ministra @elenabonetti per il suo impegno ad assicurare il supporto per la realizzazione dei servizi… - oicaBli : RT @polaresco: 'La Poesia per rinascere una seconda volta (anche a Scampia)' Davide #Cerullo, #scrittore, fotografo e animatore dei bambin… - enirdnec : RT @polaresco: 'La Poesia per rinascere una seconda volta (anche a Scampia)' Davide #Cerullo, #scrittore, fotografo e animatore dei bambin… - lidiastrega : A bambini e giovani depressi per il lockdown 10 sedute gratis dallo psicologo, paga lo Stato #Francia - TodayEuropa : #Attualità #Network A bambini e giovani depressi per il lockdown 10 sedute gratis dallo psicologo, paga lo Stato… -