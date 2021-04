15 aprile: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) La situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 15 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 16.168 nuovi contagiati e 469 morti di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione nelle regioni dei nuovi positivi di oggi 15 aprile: “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.206 su 25.102 test di cui 15.069 tamponi molecolari e 10.033 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,80% (13,2% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 4772 tamponi: 2371 nel percorso nuove diagnosi (di cui 603 ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) La situazione dei contagi diin15con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 16.168 nuovi contagiati e 469 morti di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione nelle regioni dei nuovi positivi di15: “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.206 su 25.102 test di cui 15.069 tamponi molecolari e 10.033 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,80% (13,2% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato delregionale sull’andamento dell’epidemia di. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 4772 tamponi: 2371 nel percorso nuove diagnosi (di cui 603 ...

Ultime Notizie dalla rete : aprile bollettino Covid Basilicata, oggi 222 contagi e 2 morti: bollettino 15 aprile I dati e la tabella della regione Sono 222 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 15 aprile, secondo i dati della regione. Da ieri, registrati altri 2 morti. Nel dettaglio i 222 nuovi ...bollettino.

Covid nel mondo, le notizie di oggi. Boom di casi in Germania, nuovo record in India Roma, 15 aprile 2021 - Il virus non arretra e continua a dilagare nel mondo . La pandemia di Covid ha ... che secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, arrivano a 4.312 casi , superando i ...

Covid-19, la situazione al policlinico di Siena: 130 (-3) ricoverati, 17 in terapia intensiva, 4 deceduti I dati dell'Aou Senese relativi alla situazione dell'emergenza Covid-19 al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, evidenziano oggi, giovedì 15 aprile, 130 pazienti ... di norma il giorno ...

Coronavirus: 1.206 nuovi casi in Toscana, 26.786 (-291) positivi, 286 (+4) in T.I., 26 deceduti (5* a Siena) In Toscana sono 213.231 i casi di positività al Coronavirus, 1.206 in più rispetto a ieri (1.180 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più ris ...

